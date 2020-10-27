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  4. Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı

Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kırsaldan gelen 4 terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 örgüt üyesi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollardan Tarsus ilçesine geldiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, Tarsus’ta gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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