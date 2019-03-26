Kırsaldan şehre giren 8 PKK’lı yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik yürütülen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente gelen 8 örgüt üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılıp dönen bir teröristten bir kısım örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Sözkonusu dokümanlardan yola çıkan terör polisi, kırsal kesimden İstanbul’a geldiği belirlenen 8 PKK üyesinin yakalanması için bugün Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Sultangazi’de eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul’un 10 ilçesinde düzenlenen baskında 8 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgütsel dokümanlar ve yakalanan örgüt üyelerine ait dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 PKK’lı, Terörle Mücadele Şubesine getirilerek sorguya alındı.

