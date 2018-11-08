Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal projesi hayata geçiyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilmesinden sonra hazırlanan 7 projeden biri daha hayata geçiriliyor.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, pilot üniversite çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye değer bulunan "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve İletimi" projesi kapsamındaki 2 kilometrelik hattın döşenmesi çalışmalarına başlandı.

Terme bölgesindeki jeotermal suyun Bağbaşı Yerleşkesine iletilmesiyle "Termal Seralarda Kümelenme", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi" ve "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" projelerine termal kaynak sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Başıbüyük, projenin başarılı şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin içinde olan ve jeotermal kaynağın iletilmesini sağlayacak 2 kilometrelik boru hattının döşenmesi çalışmalarına başlandığını aktaran Başıbüyük, şunları kaydetti: