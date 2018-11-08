HABER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal projesi hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal projesi hayata geçiyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilmesinden sonra hazırlanan 7 projeden biri daha hayata geçiriliyor.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, pilot üniversite çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye değer bulunan "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve İletimi" projesi kapsamındaki 2 kilometrelik hattın döşenmesi çalışmalarına başlandı.

Terme bölgesindeki jeotermal suyun Bağbaşı Yerleşkesine iletilmesiyle "Termal Seralarda Kümelenme", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi" ve "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" projelerine termal kaynak sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Başıbüyük, projenin başarılı şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin içinde olan ve jeotermal kaynağın iletilmesini sağlayacak 2 kilometrelik boru hattının döşenmesi çalışmalarına başlandığını aktaran Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili yaklaşık 2 kilometrelik bir boru taşıma hattı var. Bu hat ile jeotermal suyumuz terme sahasından üniversitemize taşınacak. Bu taşıma hattının ihale sürecini de tamamladık ve yüklenici firma izolasyonlu borularını yurt dışından getirtti. Şimdiki aşamamız boru hattının döşenmesini sağlayarak önümüzdeki günlerde kazı çalışmasına başlamak. Kazı çalışmamızın ardından birkaç ay sonra da üniversitemizi sıcak su ile buluşturacağız."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Başkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaretBaşkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaret
Tutuklama talebini duyunca adliyenin ikinci katından atladıTutuklama talebini duyunca adliyenin ikinci katından atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pilot üniversite projeleri

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.