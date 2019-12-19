HABER

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekicioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Ekicioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri adına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içinde çektiği fotoğrafların Türkiye için önemli bir kayıt özelliği taşıdığını belirterek "Burada çalışan emekçi arkadaşlarımı kutluyorum. Yılın fotoğrafı oylamasında tercihlerimizi yaptık. Adeta bir kaynak ve rehber olarak gelecek kuşaklara aktarılacak olan bu güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandım." dedi.

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyorŞanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor
Ünlü kalp cerrahından gezen tavuk açıklaması; dışkısını yiyor, salmonella bulaşma ihtimali yüksekÜnlü kalp cerrahından gezen tavuk açıklaması; dışkısını yiyor, salmonella bulaşma ihtimali yüksek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylaması Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Mert ve Efe için TKP'den mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.