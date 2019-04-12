Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Belediye Encümeni toplantısında gereksiz ve atıl durumdaki eski makam aracının satışı için yetki istedi.

Oy çokluğu ile Belediye Encümeni atıl durumdaki makam aracının satılmasına onay verdi. Başkan Ekicioğlu, toplantıda tasarrufa gidileceğini söyledi.

Atıl bekleyen makam aracının satışına onayın çıktığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bu araç yaklaşık on yıldır atıl bekliyor. Üzerinde haciz var. Bekleyen arabanın satılmasını gurup olarak düşündük. Gereksiz, bu aracın bir an önce satılmasını istiyoruz" dedi.

Encümenin verdiği yetki ile Başkan Ekicioğlu, tasarrufa gidileceğini ve kiralık araçların da iptalini isteyeceklerini şöyle anlattı:

"Gereksiz araç sayımız varsa binek araç bunlarında satışını ve kiralıksa da iptalini isteyeceğiz. Çünkü bu konuda tasarruf yapmak zorundayız. Onun için ilk önce bu makam aracının satılmasını istiyorum. Kiralık araçlarda ise sözleşme bittiği zaman tasarruf yapmak zorundayız. Bu konuda bilginiz olsun. ilk Hedefimiz de atıl eski makam aracını satmak oldu. Ben lüksü sevmiyorum. Makam aracı bana tahsis edilmiş bir araç ama ben lüksü sevmiyorum. Mümkünse teknik personelle görüşüp kendi aracımı kullanmak istiyorum. ülke ekonomisinde doğru kullanılmasından yanayım."

10 üyenin reddettiği satış işlemi 20 üyenin kabul oyu ile komisyondan geçti. 40 AK 001 plakalı makam aracı eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınmış Yaşar Bahçeci döneminde ise motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmamıştı.

