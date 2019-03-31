Kırşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selahattin Ekicioğlu 30 bin 294, AK Parti adayı Yaşar Bahçeci 26 bin 633 oy aldı.

-Ekicioğlu'nun özgeçmişi-

Selahattin Ekicioğlu, 1960 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. İnşaat, mimarlık ve tasarı firması firması ile faaliyet yürüten Ekicioğlu, 2013 ve 2018 yıllarında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine seçildi. TOBB delegeliği ve icra kurulu üyeliği de yapan Ekicioğlu,, CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevlerinden ayrıldı. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

