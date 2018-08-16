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Kırşehir Belediyesi işletmelerinde ABD ürünlerine boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde ABD menşeli ürünlerinin satılmaması kararı aldıklarını belirtti.

Kırşehir Belediyesi işletmelerinde ABD ürünlerine boykot

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde ABD menşeli ürünlerinin satılmaması kararı aldıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi boykot çağrısına, Ahiliğin başkenti Kırşehir olarak duyarsız kalamayacaklarını dile getirdi. Başkan Bahçeci, "Son günlerde ABD ile karşı karşıya olduğumuz ekonomik savaşla ilgili olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek vermek amacıyla, belediyemiz işletmelerinde bu ülkeye ait ürünleri satmama kararı aldık. Ahiliğin başkenti Kırşehir'den, ülke ve millet olarak bir ve beraber olmamız gereken bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etme adına üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bu düşünce doğrultusunda hareket etmeleri ve ülkemize karşı ekonomide terör oluşturacak şekilde hareket eden ve dünya ticaret hukuku, uluslararası anlaşmalara aykırı bu tür saldırılara karşı duyarlı olmalarının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bizler de Kırşehir Belediyesi olarak liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veriyor ve bu tür ürünlerin satışının yapılmayacağını vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz" dedi.

Kırşehir Belediyesi işletmelerinde ABD ürünlerine boykotKırşehir Belediyesi işletmelerinde ABD ürünlerine boykot

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