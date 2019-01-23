Kırşehir Belediyesinden öğrencilere yarıyıl şenliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için bir hafta sürecek şenlik düzenledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki şenliğe, çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte tatile giren öğrencilerin heyecanını, yarıyıl şenliğiyle taçlandıracaklarını söyledi.

Bir hafta boyunca her yaş grubu öğrencilere yönelik etkinlikler ve projeler düzenleneceğini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Şenliği, çocuklarımızın kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenledik. Çocuklarımız eylülde başlayan okul maratonunda, yarıyıl tatiline kadar çok yoruldu. Çocuklarımızı ödüllendirmek, nitelikli ve keyifli tatil geçirmelerini sağlamak için dolu dolu bir şenlik yapıyoruz. Onların da kendilerine zaman ayırmaları ve güzel vakit geçirmeleri gerekiyor. Birbirinden renkli oyunlar oynayıp, etkinliklere katılacaklar."

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin şenlikten azami faydalanacağını dile getiren Bahçeci, "Şenliğimiz 7 gün sürecek. Çocuklara sürpriz hediyeler dağıtacağız. Öğrencilerimiz, çocuk tiyatroları, masal okuma, yağlı boya, ebru yapımı, zeka oyunları, palyaço, Hacivat Karagöz gibi 14 farklı etkinliğe katılacak." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

