KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi işletmelerinde, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" karşı ABD ürünü satılmayacağı bildirildi.
Başkan Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek vermek amacıyla ABD ürünlerine karşı karar aldıklarını belirtti.
Ahiliğin başkenti Kırşehir'in Başkan Erdoğan'ın çağrısına duyarsız kalmadığını vurgulayan Bahçeci, milli birlik ve beraberlik için her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Belediyeye bağlı hiçbir işletmede ABD ürününün satılmayacağını ve kullanılmayacağını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Ülke ve millet olarak bir ve beraber olmamız gereken bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etme adına üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bu düşünce doğrultusunda hareket etmeleri, ülkemize karşı ekonomide terör oluşturacak şekilde hareket eden ve dünya ticaret hukuku, uluslararası anlaşmalara aykırı bu tür saldırılara karşı duyarlı olmalarının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz."
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