Kırşehir Belediyesinin borçlarıyla ilgili açıklama

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Belediyesinin partileri dönemindeki toplam borcunun 462 milyon lira değil, 287 milyon lira olduğunu söyledi.

Aslan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkanlığını kaybetmesine rağmen il genelinde yüzde 39,4 oyla birinci parti olduğunu, 19 İl Genel Meclisi üyesinin 10'unu kazandığını ifade etti.

Kırşehir'in en büyük ilçelerinde belediye başkanlığını kazandıklarını vurgulayan Aslan, merkezde belediye başkanlığını kaybetmeleriyle ilgili değerlendirme yapıp, gerekli önlemlerin de alınacağını aktardı.

Aslan, son günlerde Kırşehir Belediyesinin borç ve alacaklarıyla ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler telaffuz edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Belediyemiz iki dönemde toplamda 99 proje yaparak 830 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Ortak akılla şehrimize kazandırdığımız eserler çok büyük bir memnuniyete vesile oldu. Bu projeleri gerçekleştirirken belediye kaynaklarının yanı sıra belediyenin ortağı olan İller Bankasından da yatırımların finansmanı için kredi kullanması gayet doğaldır. Kırşehir Belediyesinin borcu kamuoyuna açıklandığı gibi 462 milyon lira olmayıp, 287 milyon 427 bin liradır. Sadece iki işten 47 milyon 395 bin liralık yapılmamış iş, borç hanesine yazılmıştır. Söz konusu 10 yıl vadeli 74 milyon 385 liralık kredi faiz borcu sanki bugün ödenecek borç gibi gösterilmiştir. 40 milyon 473 bin lira olan belediye alacağı 4 milyon 473 bin lira olarak yazılmıştır."

Toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, eski Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, basın mensupları ve partililer katıldı.

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, belediye binasına astırdığı tabloda, belediyenin borçlarını 462 milyon lira olarak açıklamıştı.

