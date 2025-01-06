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  4. Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

06.01.2025 10:01
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06.01.2025 10:01
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Kırşehir'de etkili olan yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 araç kazaya karıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden servis aracı ile 2 araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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KORKUNÇ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

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YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

NİĞDE'DE DE YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Öte yandan bir kaza haberi de Niğde'den geldi. AA'nın aktardığı habere göre Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişelerinde, yolcu otobüsü, yabancı plakalı bir tıra çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

(DHA/İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir kaza
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