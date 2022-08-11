HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırşehir’de bulunan Neşet Ertaş’ın heykeline büyük saygısızlık! Kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

Kırşehir’de bulunan Neşet Ertaş’ın heykeline büyük saygısızlık! Kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

11.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. Büstün saldırı sonucu bazı parçalarının döküldüğü görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kırşehir’de bulunan Neşet Ertaş’ın heykeline büyük saygısızlık! Kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

AW688103_03

BAZI PARÇALARI DÖKÜLDÜ

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova'da korkutan deprem! AFAD duyurduYalova'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...
1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!
Anahtar Kelimeler:
Heykel Kırşehir Neşet Ertaş büst saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.