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  4. Kırşehir’de dolarlı gül buketi isteği çiçekçiyi şaşkına çevirdi

Kırşehir’de dolarlı gül buketi isteği çiçekçiyi şaşkına çevirdi

18.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yabancı uyruklu bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolar da koydurdu.

Irak uyruklu müşterisinin 'dolarlı gül buketi istiyorum' talebi karşısında şaşkına dönen çiçekçi, hazırladığı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Müşterisinin talebi karşısında şaşkına dönen Çiçekçi Esra Büyükturan, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Müşterimiz geldi, eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı. Şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi" dedi.

"HAZIRLANAN BUKETİN ÜZERİ KAPATILDI"

Büyükturan, "Bir ara müşterimiz, dolarları bırakarak işinin olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Özenle tek tek buketleri dolarla donatıp hazırladım. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içerisine bir de altın hediye koyduk. Paranın hazırlanış sürecinde de yırtılmamasına özen gösterdik. Genellikle karşılaştığımız bir durum değil ben çok şaşırdım. 11 bin liralık buket hazırlayarak 100 lira kazandım" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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