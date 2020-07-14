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  4. Kırşehir'de feci olay! Eşinin gözleri önünde boğuldu

Kırşehir'de feci olay! Eşinin gözleri önünde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Kırşehir'de serinlemek için gölete giren Musa Torun (24), eşinin gözleri önünde boğuldu.

Kırşehir'de feci olay! Eşinin gözleri önünde boğuldu

Olay, Mucur ilçesindeki Aksaklı Karacalı Göletinde meydana geldi. Musa Torun, eşi Güllü Torun ile birlikte piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Musa Torun bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

EŞİNİN SUDA ÇIRPINDIĞINI GÖRÜNCE EKİPLERİ ARADI

Eşinin suda çırpınmaya başladığını gören Güllü Torun, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Musa Torun'un cesedi göletten çıkarıldı. Torun'un cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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