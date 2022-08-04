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  4. Kırşehir'de hastane sahibinin oğluna tepkiler çığ gibi! 200 euro ile sigara yaktılar

Kırşehir'de hastane sahibinin oğluna tepkiler çığ gibi! 200 euro ile sigara yaktılar

04.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de sosyal medyada yayınlanan video izleyenlerin tepkisini çekti. Söz konusu görüntülerde özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni olan kişilerin 200 euro ile sigara yaktıkları görülüyor. Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmıştı.

Kırşehir'de hastane sahibinin oğluna tepkiler çığ gibi! 200 euro ile sigara yaktılar

Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi.

Söz konusu paylaşım için kullanıcılardan biri, ''Kolay kazanıldığı için yak be yak'' derken bir diğeri, ''Bir daha gitmeyin bu hastaneye diğer özeller gibi kapanır'' dedi.

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HASTANE SAHİBİNİN HESABINDAN HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR YAPILMIŞTI

Hastane sahibi M.G.'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, M.G. sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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