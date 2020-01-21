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  4. Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kırşehir'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. saklandığı evde yakalandı.

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı.

Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. Nihat Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

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Kırşehir kadın cinayeti Alev Ergin

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boşanıp aynı evde yaşamak nedir
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