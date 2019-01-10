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Kırşehir'de köpek dehşeti! Kızını servise bıraktı sonrası korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu 14 yaşındaki Mehmet Özer'in hayatını kaybetmesinin ardından bir saldırı haberi de Kırşehir'den geldi. Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.

Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bırakan Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine komşusu tarafından kurtarılan Karaman, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

1 YIL ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR

Başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan Sebahat Karaman'ın bir yıl önce de aynı yerde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

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'9 KÖPEKTEN SONRASINI SAYAMADIM'

Karaman'ı köpeklerden kurtaran Yunus Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. Sebahat Teyze'yi köpekler yıktı herhalde diyerek bana haber verdi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat Teyze'yi hastaneye getirdik" dedi.

KAYSERİ'DE LİSELİ MEHMET SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

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Geçen cuma günü Kayseri'de meydana gelen olayda Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Kayseri Kırşehir saldırı

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