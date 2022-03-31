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Kırşehir'de Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı öldürmüşlerdi! Katil güvenlik görevlileri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

31.03.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ı (21) öldürmekten tutuklanan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İkilinin de aralarında bulunduğu 4 belediye çalışanı hakkında mazot ve kamera kayıt cihazı hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayla ilgili tüm detaylar!

Kırşehir'de Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı öldürmüşlerdi! Katil güvenlik görevlileri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olay, geçen 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerine aldıkları kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’ın araçtan çıkmasını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i öldüren güvenlik görevlileri, cesetleri nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet zanlıları, köyden uzaklaştı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Aracı geniş kapsamlı takibe alan ekipler, MOBESE görüntülerinde Hasan ve Şeyma’nın otomobilde olduğunu belirledi. Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti. Cinayet zanlısı iki güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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HASAN 25 MART’TAN BU YANA ARANIYOR

Cinayet zanlısı iki güvenlik görevlisinin cesetleri Kızılırmak Nehri’ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir’in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçaağıl köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp olan Hasan Aydoğan’ı Kızılırmak Nehri’nde arama çalışmaları ise 25 Mart’tan bu yana sürüyor. Bölgede bugün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda da Aydoğan bulunamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle bugünkü çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin çalışması yarın erken saatlerde yeniden başlayacak.

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CİNAYET ZANLILARI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

Öte yandan yaklaşık 2 hafta önce Kırşehir Belediyesinin deposundan mazot ve güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihaz çalındı. Yapılan idari soruşturmada, olaya karışanların, kentte bir süre önce kaybolan 2 genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan’ın da aralarında olduğu 4 personel olduğu tespit edildi. Belediye tarafından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine, 4 şüpheli hakkında ‘hırsızlık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

Kırşehir'de kan donduran cinayet! Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktıKırşehir'de kan donduran cinayet! Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı


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cinayet Kırşehir
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