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  4. Kırşehir'de skandal olay! İki engelli kardeşin maaş kartlarına 8 yıl boyunca el koymuş

Kırşehir'de skandal olay! İki engelli kardeşin maaş kartlarına 8 yıl boyunca el koymuş

28.06.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir bir öğretmen hakkında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan iki kardeşin maaş kartlarını 8 yıl boyunca kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada kendi lehine tasarrufta bulunduğu öne sürülen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin, görevine son verildiği bildirildi.

Kırşehir'de skandal olay! İki engelli kardeşin maaş kartlarına 8 yıl boyunca el koymuş

Olay, Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam ve Bakım rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.

8 YIL BOYUNCA MAAŞ KARTLARINI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

2012 yılında merkeze kayıt yaptıran engelli 2 kardeşe çıkarılan maaş kartı, iddiaya göre, bakım merkezinde görevli olan öğretmen N.K. tarafından alındı. N.K.'nın 8 yıl boyunca engelli kardeşlerin maaş kartlarını kullandığı yapılan inceleme sonucu tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

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"Bazı basın yayın kuruluşlarında “Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde Skandal” başlığı altında yayınlanan haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’müzde 04.06.2021 tarihinde yapılan kurum içi değerlendirmeler sırasında, kurumda görevli bir personelin devletimizin koruması altında bulunan 2 engelli kardeşin gelirleriyle ilgili kendi lehine tasarrufta bulunduğu yönünde bulgulara rastlanılması üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ayrıca, ek ders ücreti karşılığı çalışan görevli hakkında idari soruşturma başlatılarak Bakanlığımıza bildirilmiştir. Neticede, adı geçen personelin görevlendirmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 17.06.2021 tarihinde sonlandırılmış olup adli ve idari süreç devam etmektedir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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