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Kırşehir'de Vildan ve eşi töre cinayetine kurban gitmişti! Dava, başka şehirde görülecek

28.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Kasım 2020'de kaçarak evlenen Vildan ve Osman Çelik çiftinin, evlendikten 15 gün sonra öldürülüp toprağa gömülmesiyle ilgili dava, güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta görülecek. Bir önceki duruşmada gizli tanık, Vildan'ın annesi Kadriye İnce'nin, "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz" dediği ortaya çıkmış, olay sonrası Vildan'ın amca oğlu dini nikahlı eşi Resul İnce de, 'Pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda' demişti.

Kırşehir'de Vildan ve eşi töre cinayetine kurban gitmişti! Dava, başka şehirde görülecek

Su tesisatçısı Osman Çelik ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İnce, Kasım 2020'de kaçarak evlenip Kırşehir Kaman ilçe merkezine yerleşti. 2021 Ocak ayında Vildan ve Osman Çelik'ten 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köyde yaptığı araştırmada, 31 Ocak günü Dağbaşı mevkisinde Vildan ve Osman Çelik'in toprağa gömülü cesetleri bulundu. Çiftin tabancayla öldürüldüğü belirlendi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Vildan'ın babası Veysi, annesi Kadriye, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, halasının oğlu Berhude İrten, ablası Hatice Sesigüzel, eniştesi Mehmet Sesigüzel ile dini nikahla birlikte yaşadığı Resul İnce gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i tutuklandı, Mehmet Sesigüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TÖRE CİNAYETİ

Şüphelilerden Berhude İrten, Hatice Sesigüzel, Veysi İnce ve Kadriye İnce hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan Ramazan İnce, Resul İnce, Recep İnce ve Resul İnce hakkında ise 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'yakın akrabayı eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Sesigüzel'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ara celsede davayı görüşen mahkeme, güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Uşak'taki Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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''AKLIM HALA YAPAMADIKLARIMDA''

Amca oğlu dini nikahlı eş Resul İnce,cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çekin, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda. Namus meselesi. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir" demişti.

Vildan'In annesi Kadriye İnce de, gizli tanık ifadesine göre yakınlarına, "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz" dediği ortaya çıkmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Jandarma ekiplerininin incelemesinde, Vildan Çelik'in ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan Resul İnce ile dini nikahla evlendirildiği ancak Vildan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Osman Çelik ile kaçtığı belirlendi. Vildan ve Osman Çelik, 15 Aralık 2020'de resmi nikahla evlendi. İnce ailesi de kızlarını barışmak için yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan Çelik, ailesi tarafından darbedildi, ardından baskıyla Osman Çelik'i arayıp 'barışma' bahanesiyle eve çağırdı. Eve giden Osman Çelik, İnce ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Osman ve Vildan Çelik bıçaklanıp, ormanda tabancayla vurulup öldürüldü. Çiftin cansız bedenleri, Dağbaşı mevkisindeki araziye götürülüp gömüldü. Osman Çelik'in babası İsmail Çelik'in şikayetiyle jandarmanın oluşturduğu özel ekip, 30 saat süren çalışmanın ardından çiftin cesetlerini toprağa gömülü halde buldu.

(DHA)


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