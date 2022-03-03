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Kırşehir'deki çifte cinayette gizli tanıktan kan donduran sözler: Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi

03.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de, Vildan (24) ve Osman Çelik (25) çifti kaçarak evlendi. Bir süre sonra ortadan kaybolan genç çiftin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, sanıkların ve bir gizli tanığın ifadelerine ulaşıldı. Gizli tanığın ifadesinde, Vildan'ın annesi Kadriye İnce'nin, yakınlarına, "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz" dediği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları!

Kırşehir'deki çifte cinayette gizli tanıktan kan donduran sözler: Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi

Dehşete düşüren olay, 31 Ocak 2020'de Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi. Su tesisatçısı Osman Çelik ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İnce, Kasım 2020'de kaçarak evlenip ilçe merkezine yerleşti. Vildan ve Osman Çelik'ten 2 gün haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köydeki araştırmalarıyla Vildan ve Osman Çelik'in cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Çiftin tabancayla öldürülüp gömüldüğü belirlendi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Vildan'ın babası Veysi, annesi Kadriye, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, halasının oğlu Berhude İrten, ablası Hatice Sesigüzel, eniştesi Mehmet Sesigüzel ile dini nikahla birlikte yaşadığı Resul İnce gözaltına alındı. Vildan- Osman Çelik çifti ise ilçede toprağa verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 sanıktan 8'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Mehmet Sesigüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SANIKLAR HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanıklar Berhude İrten, Hatice Sesigüzel, Veysi İnce ve Kadriye İnce hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan, Ramazan İnce, Resul İnce, Recep İnce ve Resul İnce hakkında ise 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'yakın akrabayı eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Sesigüzel'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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15 ARALIK'TA RESMİ NİKAHLA EVLENMİŞLER

Jandarma ekiplerininin incelemesinde, Vildan Çelik'in ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan Resul İnce ile dini nikahla evlendirildiği ancak Vildan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Osman Çelik ile kaçtığı belirlendi. Vildan ve Osman Çelik, 15 Aralık 2020'de resmi nikahla evlendi. İnce ailesi de kızlarını barışmak için yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan Çelik, ailesi tarafından darbedildi, ardından baskıyla Osman Çelik'i arayıp 'barışma' bahanesiyle eve çağırdı. Eve giden Osman Çelik, İnce ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Osman ve Vildan Çelik bıçaklanıp, ormanda tabancayla vurulup öldürüldü. Çiftin cansız bedenleri, Dağbaşı mevkisindeki araziye götürülüp gömüldü. Osman Çelik'in babası İsmail Çelik'in şikayetiyle jandarmanın oluşturduğu özel ekip, 30 saat süren çalışmanın ardından çiftin cesetlerini toprağa gömülü halde buldu.

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SANIKLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Vildan Çelik'in dini nikahlı eşi olduğunu belirten Resul İnce, savcılıkta verdiği ifadede, "Eşim bana mektup bırakarak evden gitti. Mektupta 'ben gerilla olacağım, artık dağa çıkacağım' yazıyordu. Benim başka bir suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezam olduğu için Vildan ile resmi nikah yapamadık. Eşim Vildan İnce’nin kiminle kaçtığını bilmiyordum. Olay günü Veysi, Berhude, Hatice, Kadriye, Ramazan, Recep ve Resul ile birlikte aynı ortamdaydık. Vildan'a tokat attım. Osman da o sırada 'sen kimsin de benim eşime vuruyorsun' dediği anda Osman ile birlikte olduğunu öğrendim. 'Vildan’ın kocası ben miyim, Osman mı?' diyerek ailesine sordum. Hepsi de kafasını önlerine eğerek bir şey diyemediler. Ben de 'Allah belanızı versin' diyerek olay yerinden uzaklaştım. Ben bir şey yapmadım. İkisinin de öldüğünü sosyal medyadan öğrendim" dedi.

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Vildan Çelik'in halasının oğlu Berhude İrten ise, "Osman ile Vildan'ın cesetlerini kuzenim Recep İnce ile beraber gömdük. Pişmanım" derken, Vildan'ın babası Veysi İnce de "Vildan ve Osman'ı biz öldürmedik. Bizim bir suçumuz yok. Hakkımızdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Onları imam nikahlı eşi Resul İnce öldürdü" ifadelerini kullandı.

Vildan'ın eniştesi Mehmet Sesigüzel ise suçsuz olduğunu belirterek, "Ben Osman ve Vildan'a bir şey yapmadım. Cesetleri Veysi İnce, Recep İnce ve Berhude İrtem'in gömdüğünü biliyorum. Suçsuzum" dedi.

Kadriye İnce de "Osman ve Vildan'a biz bir şey yapmadık. Onları dini nikahlı eşi Resul öldürdü" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar Recep, Ramazan ve Resul İnce ile Hatice Sesigüzel de suçsuz olduklarını söyledi.

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GİZLİ TANIK ANLATTI

Yaşanan olayda gizli tanığın verdiği ifade de iddianamede yer aldı. Gizli tanığın ifadesinde, "Olay günü haklarında ceza istenen sanıklar bir aradaydı. Hepsi birlikte hareket etti. Vildan Çelik'in ablası Hatice Sesigüzel, Vildan'ı arayarak, "Kaman'a gelin. Annemle babam sizi affedecekler. Ellerini öpün, barışın' dedi. Önce Vildan eve geldi. Kendisi evde darbedildi. Vildan'a eşi Osman'ı aramasını söylediler. Vildan da Osman'ı barışma bahanesiyle eve çağırdı. Osman da eve geldi. Osman evde sopalarla darbedildi. Kendisine evin banyosunda çeşitli eziyetler yapıldı. Sonrasında Vildan'ın babası Veysi, ağabeyleri Resul ve Recep, halasının oğlu Berhude ile dini nikahlı eşi Resul İnce ikisini ormana götürdü. Orada tabancayla vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Öldürüldükten sonra ilk önce ormana bırakılmış. Eve geldiklerinde Vildan'ın annesi Kadriye İnce, 'Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz' dedi. Bunun üzerine aynı kişiler yeniden ormana giderek Osman ve Vildan'ın cesetlerini toprağa gömdü. Sonrasında evdeki delilleri yok ettiler" dediği öğrenildi. Davanın ilk duruşması, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mayıs'ta görülecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırşehir
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