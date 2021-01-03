HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

03.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir’de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelmiş, Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S., M.S. ve B.İ.’yi gözaltına almıştı.

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttıTecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

"PİŞMANIM"

Gözaltındaki 8 kişi, jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.’nin annesi "ben yapmadım, pişmanım" dedi.

Öte yandan, vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Cenazesi defnedilen Osman Ç.’nin babası, "Gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler" dedi. (İHA)

94372084-c478-4c7b-ab9c-62945095cf01


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Şoke eden görüntü! 12 ton alabalık telef olduŞoke eden görüntü! 12 ton alabalık telef oldu
250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması!

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması!

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Engelli gence cinsel saldırı şüphelisinin mallarına zarar verildi

Cinsel saldırı şüphelisinin mallarına zarar verildi

Kumar oynatıldığı için basılan kıraathanenin sahibi: Gülü seven dikenine katlanır

Şoke eden savunma: Gülü seven dikenine katlanır

Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

Şoke eden görüntü! 12 ton alabalık telef oldu

Arnavutköy İBB kültür merkezi inşaatında korkutan yangın

İBB inşaatında korkutan yangın

Falezlerden atlayınca intihar ihbarında bulunulan genç: Denize giriyordum

İntihar ediyor zannedildi, gerçek sonradan anlaşıldı

Elleri kelepçeli evinde ölü bulunan Ukraynalı Kristina, en son yemek siparişi vermiş

Evinde cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayda dikkat çeken detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.