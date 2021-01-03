Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelmiş, Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S., M.S. ve B.İ.’yi gözaltına almıştı.

"PİŞMANIM"

Gözaltındaki 8 kişi, jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.’nin annesi "ben yapmadım, pişmanım" dedi.

Öte yandan, vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Cenazesi defnedilen Osman Ç.’nin babası, "Gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler" dedi. (İHA)



