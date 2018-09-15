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Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuz ocağında meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı.

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kayseri'ye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Kırşehir tuz ocağı patlama Mucur işçi

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