Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kayseri'ye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

