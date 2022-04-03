Kırşehir, Kocaeli ve Konya sahur vakti ne zaman? Kırşehir, Kocaeli ve Konya iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Kırşehir, Kocaeli ve Konya'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Kırşehir, Kocaeli ve Konya'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...
Kırşehir, Kocaeli ve Konya'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.
KIRŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:
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