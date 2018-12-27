Kırşehir POMEM'de mezuniyet töreni

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) özel harekat branşında eğitimlerini tamamlayan 19/3. dönem 473 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, ülkeyi içten ve dıştan tehlikeye düşürecek her türlü tehditleri bertaraf edecek en önemli güçlerden birinin, kahramanlığı ile her zaman övünç kaynağı olan Türk polis teşkilatı olduğunu söyledi.

Ahlaki meziyetleri ön planda tutan, insanları kardeşçe yaşamaya ve tevazu ehli olmaya davet eden Ahilik kültürünü Kırşehir’de polis adaylarının yetişmesinde artı değer olarak gördüğünü ifade eden Akın, her türlü modern ve teknik altyapıya sahip merkezde eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarının edindikleri tecrübelerle ülkenin her tarafından görev yapacaklarını vurguladı.

Akın, polisliğin, gece gündüz demeden her türlü tehlikeli koşulda çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor ancak toplumsal saygınlığı yüksek bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Akın, "Milletinize olan sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirdiğiniz müddetçe başarı hep sizlerle beraber olacaktır. Yeri geldiğinde şehit ve gazi olmak pahasına görevinizi en iyi şekilde yapacak ve elde edeceğiniz başarılarla hem ailelerinizin hem de bizlerin gurur kaynağı olacaksınız." dedi.