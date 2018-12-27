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Kırşehir POMEM'de mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

Eğitimlerini tamamlayan 473 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi - Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Milletinize olan sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirdiğiniz müddetçe başarı hep sizlerle beraber olacaktır. Yeri geldiğinde şehit ve gazi olmak pahasına görevinizi en iyi şekilde yapacak ve elde edeceğiniz başarılarla hem ailelerinizin hem de bizlerin gurur kaynağı olacaksınız"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) özel harekat branşında eğitimlerini tamamlayan 19/3. dönem 473 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, ülkeyi içten ve dıştan tehlikeye düşürecek her türlü tehditleri bertaraf edecek en önemli güçlerden birinin, kahramanlığı ile her zaman övünç kaynağı olan Türk polis teşkilatı olduğunu söyledi.

Ahlaki meziyetleri ön planda tutan, insanları kardeşçe yaşamaya ve tevazu ehli olmaya davet eden Ahilik kültürünü Kırşehir’de polis adaylarının yetişmesinde artı değer olarak gördüğünü ifade eden Akın, her türlü modern ve teknik altyapıya sahip merkezde eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarının edindikleri tecrübelerle ülkenin her tarafından görev yapacaklarını vurguladı.

Akın, polisliğin, gece gündüz demeden her türlü tehlikeli koşulda çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor ancak toplumsal saygınlığı yüksek bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Akın, "Milletinize olan sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirdiğiniz müddetçe başarı hep sizlerle beraber olacaktır. Yeri geldiğinde şehit ve gazi olmak pahasına görevinizi en iyi şekilde yapacak ve elde edeceğiniz başarılarla hem ailelerinizin hem de bizlerin gurur kaynağı olacaksınız." dedi.

Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser de 473 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları belirtti:

"Bu aziz milletin canı, malı, namusu artık sizlere emanet. Kanunları işletecek olan sizlersiniz. Adı, görüntüsü, şekli her ne olursa olsun, bütün terör örgütleri bilmelidir ki nerede olursanız olun, hiçbir silah sizi elimizden alamayacak. Döktüğünüz kanların ve hıyanetinizin hesabını sormaya yemin etmiş yiğit vatan evlatları geliyor. Bu teşkilat, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için aynı kararlılıkla mücadele edecektir."

Konuşmaların ardından dönem birincisi Mahmut Ateş yaş kütüğüne plaka çaktı. Vali Akın ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere diploma ve hediye takdim etti.

Polis adaylarının yemin ettiği törene, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ve polis adaylarının aileleri katıldı.

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