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KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

14.05.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün cumhurbaşkanı adayı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi sebebiyle yakından takip ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. Peki, Kırşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkması ile Kırşehir seçim sonuçları Mynet seçim sayfasından takip edilebilecek.

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da olacak

Kırşehir seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Kırşehir'in seçim sonuçları da merak konusu oldu. Peki, Kırşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI


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