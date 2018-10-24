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Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği, anne ve kızının pitbull cinsi köpeğin saldırıya uğramasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini bildirerek, vatandaşlara tehlike arz eden pitbull terrier, japanese tosa cinsi köpeklerin görülmesi halinde ihbarda bulunmaları uyarısını yaptı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kervansaray Mahallesi’nde 22 Ekim 2018 tarihinde vuku bulan elim olayda; bir öğrencimiz ve annesi pitbull melezi olduğu tespit edilen bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralanmışlardır. Konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

24 Haziran 2004 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin (l) bendinde; ‘Pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır’ hükmü yer almakta olup, bu yasağa aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28. maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve hayvanlara el konulacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden köpeklerin (pitbull terrier, japanese tosa gibi) tespiti, yasal işlemlerin yapılması ve kontrol altına alınması konusunda ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları, tehlike arz eden köpeklerin (pitbull terrier, japanese tosa gibi) görülmesi halinde 153 (Zabıta), 155 (Polis) ve 156 (Jandarma) ihbar hatlarına bildirilmesi önem arz etmektedir" denildi.

(İHA)

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Kırşehir Valiliği pitbull ihbar

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