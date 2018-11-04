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Kırşehir Valiliğinden "dini içerikli ant" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

"Bu selamlama konusu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğince, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, yaklaşık bir yıl önce bir okulu ziyareti sırasında, öğrencilere "dini ant" okutturulduğu haberleri nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Kırşehir'deki bir okulda öğrencilere dini içerikli yemin ettirildiği şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Valiliği soruşturma

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