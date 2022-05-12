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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir? Hüdayar Mete Buhara ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir? Hüdayar Mete Buhara ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir? Hüdayar Mete Buhara ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir? Hüdayar Mete Buhara ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

KIRŞEHİR VALİSİ HÜDAYASR METE BUHARA KİMDİR?

Hüdayar Mete Buhara, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat’ta Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile Almus, Erfelek ve Çatalpınar ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

9 ay süreli mesleki ve lisan eğitimi amaçlı olarak İngiltere’de Exeter Üniversitesinde eğitim aldı.
Denizli-Baklan, Kilis-Elbeyli, Aksaray-Ortaköy ve Kütahya-Emet ilçelerinde kaymakam olarak çalıştı.
Bir yıl süreli Muş Vali Yardımcılığı, üç yıl süreli Sivas Vali yardımcılığı ve üç yıl süreli Kütahya Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Hukuk Müşaviri iken 07/08/2017 tarihinden itibaren Çankaya Kaymakamı olarak atanmasına kadar geçen sürede Cumhurbaşkanlığı OHAL işlemleri İnceleme Komisyonunda görev yaptı.

05.11.2018 tarihli İçişleri Bakanlığı geçici görevlendirme oluruna istinaden 08.11.2018 tarihinde Çankaya Kaymakamı olarak göreve başladı.

26.12.2018 tarihli ve 2018/261sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamı olarak ataması yapıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans çalışması yapmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Programına devam etmektedir.

İngilizce, Türkmence ve Özbekçenin yanı sıra kısmen diğer Orta Asya Türk Lehçeleri ile Farsça bilmektedir.

Hüdayar Mete Buhara, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kırşehir Valisi olarak atandı

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Kırşehir
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