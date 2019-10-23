HABER

Kırşehir’de 100 dönüm arazi küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Müderris Mahallesi ile Yelek köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırşehir’de 100 dönüm arazi küle döndü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Müderris Mahallesi ile Yelek köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin yandığını gören bölgedeki vatandaşlar, ilçe itfaiye ekiplerine haber verdi. Dağlık arazide meydana gelen yangına Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kaman ilçe belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimi personeli bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kırşehir’de 100 dönüm arazi küle döndü

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Kaçak göçmenleri, 'İstanbul' diye Batman'da indirdilerKaçak göçmenleri, 'İstanbul' diye Batman'da indirdiler
Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltıKonya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.