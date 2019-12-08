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Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Kentte görev yapan acil sağlık görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 50 fotoğrafı inceledi.

Sağlık görevlisi Ela Nur Erkan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Koray Karaçoban yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir flamingo", Turan Çakır spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Mehmet Sulubulut da spor kategorisinden Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

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"Yılın Fotoğrafları" oylaması 112 Acil Servis personelleri

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