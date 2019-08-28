HABER

Kırşehir'de 125 aile, TOKİ ile ev sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi.

Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi.

TOKİ tarafından ilçede 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek 125 konutta hak sahiplerinin evleri kura çekilişi ile belirlendi. Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine, Kaymakam Erkan Adıbelli ile belediye başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Allah oturacağınız daireleri size hayırlı eylesin. İnşallah güle güle oturmayı nasip eder. Bizler de Çiçekdağı Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Kaymakam Erkan Adıbelli ise, kura çekilişinin hayırlı olmasını dileyerek, ev sahibi olacaklara iyi günlerde oturmalarını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekilişi yapılarak hak sahiplerinin oturacağı daireler belirlendi. İlk kez ev sahibi olan çiftçi Yaşar Özyakut (62) "İlk defa ev sahibi oluyorum. Çok mutluyum. 3'üncü kat 13 numaralı daire bana çıktı. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ev hanımı Kevser Canser de (58), "Çiçekdağı ilçesinde yaşıyorum. Bugün ev çıktı bize. Allah olmayanlara da versin. 2'nci kat 9 numaralı daire bize çıktı. İlk defa böyle bir şey oldu" dedi.

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Ertuğrul Ersoy, Fetih Müzesi’ni ziyaret ettiErtuğrul Ersoy, Fetih Müzesi’ni ziyaret etti
Bu da gelin motosikletiBu da gelin motosikleti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.