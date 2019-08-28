Kırşehir'de 125 aile, TOKİ ile ev sahibi oldu

Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi.

TOKİ tarafından ilçede 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek 125 konutta hak sahiplerinin evleri kura çekilişi ile belirlendi. Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine, Kaymakam Erkan Adıbelli ile belediye başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Allah oturacağınız daireleri size hayırlı eylesin. İnşallah güle güle oturmayı nasip eder. Bizler de Çiçekdağı Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Kaymakam Erkan Adıbelli ise, kura çekilişinin hayırlı olmasını dileyerek, ev sahibi olacaklara iyi günlerde oturmalarını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekilişi yapılarak hak sahiplerinin oturacağı daireler belirlendi. İlk kez ev sahibi olan çiftçi Yaşar Özyakut (62) "İlk defa ev sahibi oluyorum. Çok mutluyum. 3'üncü kat 13 numaralı daire bana çıktı. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ev hanımı Kevser Canser de (58), "Çiçekdağı ilçesinde yaşıyorum. Bugün ev çıktı bize. Allah olmayanlara da versin. 2'nci kat 9 numaralı daire bize çıktı. İlk defa böyle bir şey oldu" dedi.

