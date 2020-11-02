Kırşehir’de, 15 DEAŞ şüphelisinden 5’i tutuklandı

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü şüphelisi 10’u Irak uyruklu 5’i Türkmen 15 kişi gözaltına alınmıştı. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A, H.A.M.M’i tutuklanarak Kırşehir E-Tipi ceza evine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

İkametlerinde dijital ve örgütsel materyallerle yakalanan şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

