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  4. Kırşehir’de 2 gencin öldürüldüğü dehşet evi sessizliğe büründü

Kırşehir’de 2 gencin öldürüldüğü dehşet evi sessizliğe büründü

02.01.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de 2 gencin vahşice öldürüldüğü dehşet evi sessizliğe büründü.Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi.

Kırşehir’de 2 gencin vahşice öldürüldüğü dehşet evi sessizliğe büründü.

Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi. Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.’nin en son Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu. Genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.’nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken 2 kişinin vahşice öldürüldüğü dehşet evi ise sessizliğe büründü.

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