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Kırşehir'de 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonda 260 çocuk davullu zurnalı şölenle sünnet edildi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen şölende Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılar sahne aldı. Sünnet olacak çocuklar, davul zurna eşliğinde eğlendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmada, geleneksel şölende bu yıl 260 çocuğun sağlıklı ve hijyenik ortamda sünnet edildiğini, birlik ve beraberliğin güzelliğini yaşadıklarını söyledi.

Belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak düzenlenen sünnet şöleninde çocukların ve ailelerin bu sevincine ortak olduğunu dile getiren Ekicioğlu, "Buradaki çocuklarımız ve Kırşehir’de yaşayan bütün çocuklarımızın yarınlarına umut olmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ışıltısı, onları sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlamak için bize güç veriyor." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli hediyeler verilen çocuklar sünnet elbiseleriyle davul zurna eşliğinde eğlendi.

Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, çocuklar ve aileleri katıldı.

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Kırşehir Belediyesi sünnet şöleni

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