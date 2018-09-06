Kırşehir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Ankara-Kayseri karayolundan geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan K.S. yönetimindeki Şanlıurfa plakalı minibüsü Ortaköy kavşağında durduran ekipler, koltukları sökülmüş 11 kişilik araçta 7'si çocuk 27 kişi olduğunu tespit etti.
Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin üzerilerinde sahte kimlikler bulundu. Yabancı uyruklu çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğerleri ise Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Minibüs şoförü K.S. ve muavin M.A. gözaltına alındı.
İran sınırından yurda girdikleri belirlenen, "sahte kimlik düzenleme, resmi belgede sahtecilik ve yurda kaçak yollardan girmek" suçlarından işlem yapılan yabancı uyrukluların, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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