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Kırşehir'de 3 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de 3 kişinin öldüğü 28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Kazım Arslan, gözaltına alındı.

Kırşehir'de 3 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltına alındı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de 3 kişinin öldüğü 28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Kazım Arslan, gözaltına alındı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tunceli'den İstanbul'a giden Can Dersim Tuncelililer firmasına ait Kazım Arslan yönetimindeki 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19) ve Lorin Naira Can (3) yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü Kazım Arslan ile Eren Kıyar, Alper Kıyar, Oğuzhan Biter, Meriç Metin Düşkün, Ali Genç, Gülay Özgül, Sadri Kaya, Murat Kaya, Umut Gündüz, Mahir Doğan, Mehmet Aydoğan, Adem Ünver, Muzaffer Gün, Ali Ataç, Ümit Kaya, Dilek Bulak, İsmail Kaya, Hasan Aydoğan, Kakime Demir, Ferit Emir, Mehmet Sarıgül, Özlem Özçelik, Rabiaya Çubuk, Nursen Gülsün, Gülsen Tosun, Güler Ayhan ve Necla Emircan yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, kaza yerine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Akın ve beraberindekiler daha sonra yaralıları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
25 YARALI TABURCU EDİLDİ
Yaralılardan 25'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Taburcu edilenler arasında bulunan otobüs şoförü Kazım Arslan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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