Kırşehir’de 3 şehit ailesi ve 2 gaziye devlet övünç madalyası verildi.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törene Vali İbrahim Akın, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve şehit aileleri ile devlet övünç madalyası alan gaziler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı devlet övünç madalyasını Kırşehir’de Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek’in ailesi, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun’un ailesi, Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in ailesi ve Gazi Piyade Er Abbas Say ve Gazi Jandarma Astsubay Kademeli Üst Çavuş Orhan Sarı’ya devlet övünç madalyası verildi.

Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in annesi Menevşe Şahin, Vali Akın tarafından devlet övünç madalyası için çağrıldığında göz yaşlarına hakim olamadı. Tören madalyaların verilmesi ve hatıra fotoğrafının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

