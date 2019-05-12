HABER

Kırşehir'de ambulans şoförünün darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kırşehir'de ambulans şoförünün darbedildiği iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ambulans şoförünün alkollü kişilerce darbedildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Birimi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Mehmet Şahin ve beraberindeki acil sağlık personeli, alkol kaynaklı sağlık problemi olduğu ihbarı üzerine Nasuhdede Mahallesi'ne gitti.

Gittikleri olay yerinde alkollü oldukları öne sürülen kişilerce darbedilen Şahin şikayetçi oldu.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü olaya müdahil olup yakından takip edeceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Yavuz, şunları dile getirdi:

"Sağlık çalışanımız olaya müdahaleye gittiğinde darbedildi. Ne yazık ki son günlerde Kırşehir'de görevi başındaki sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet olaylarının artması bizleri derinden yaralamaktadır. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Gerekli adli ve idari tetkiklerin yapılarak suçlulara caydırıcı yaptırımların uygulanmasını arzu ediyoruz.

Bu vahim olayı şiddetle kınarken meslektaşımız Mehmet Şahin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Bacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktıBacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktı
Şehit annesi: "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim"Şehit annesi: "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans şoförü darp Kırşehir sağlık çalışanı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.