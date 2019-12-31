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  4. Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi

Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kuşdilli, Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde 7 bağ evine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, evlerin tuvalet ve banyolarında kaçak üretilmiş 104 litre şarap, 15 litre rakı, 11 litre viski, 6 litre votka, 45 litre etil alkol 450 mililitre anason aroması ile 65 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda Z.T, B.A, B.G. ve T.T. gözaltına alındı.

Polislerin dün 9 adrese düzenlediği operasyonda da 58 litre sahte içki ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir'de sahte içki operasyonu

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