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Kırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendisi de dahil olmak üzere tüm personelinin bisikletle işe gidip gelmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Kırşehir bisiklet kullanımında Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline gelecek'' dedi.

Kırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecek

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendisi de dahil olmak üzere tüm personelinin bisikletle işe gidip gelmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Kırşehir bisiklet kullanımında Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline gelecek'' dedi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte 15 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını söyledi. Bisiklet kullanımının Türkiye'de yaygın olmadığını belirten Bahçeci, "Şehir merkezine 4,5 kilometre bisiklet yolu yaptık. Toplamda 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Kırşehir bisiklet kullanımı için son derece uygun bir şehir. Belediye Başkanlarının topluma önder olma gibi bir görevi var. Eylülün ilk pazartesisinden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Başta belediye başkanı olarak ben, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız ve bayan personelimiz dahil, bütün personelimiz şehir merkezinde oturanlar bisikletle işe gidecekler ya yürüyecekler, şartımız bu. Biz kullanacağız ki; örnek olacağız, herkes bisiklet kullansın" dedi.
İlk başlarda takım elbise ve kravat ile bisiklet kullandığı için yadırgandığı ifade eden Başkan Bahçeci, "Hem ekonomik, hem sağlıklı, hem çevreyi kirletmiyor, hem trafik sorununu oluşturmuyor, hem hızlı ulaşımı sağlıyor, her açıdan bisiklet kullanımı önemli. Benzin yakmıyor, bizim yağlarımızı eritiyor. Günümüzün en önemli sorunlarından biri obezite olması, bu açıdan da toplumumuza tavsiye ediyoruz"' dedi.
Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirten Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarımızda çalışan personeller ve esnafımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehir merkezinde bisiklet kullanım kampanyasını da destekleyerek inşallah yayınlaştıracağız. İddia ediyoruz, Kırşehir bisiklet kullanımında Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline gelecek. Zeytinburnu Belediye Başkanımız bizi davet etti, orada bisiklet kullanımı var. İki başkan olarak Zeytinburnu’nda bisiklet kullanacağız. Bu faaliyetlerde bisiklet kullanımına dikkate çekmek açısından son derece önemli. Basınımıza aracılığıyla da herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum."

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Kırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecekKırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecekKırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecekKırşehir'de belediye başkanı ve tüm personel işe bisikletle gidip gelecek

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