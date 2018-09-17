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Kırşehir'de damat, annesi ve amcasının öldüğü kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Damat, annesi ve amcasının öldüğü kazaya neden olduğu iddiasıyla minibüs sürücüsü tutuklandı - Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 3 kişinin öldüğü kazaya neden olduğu ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı.

Mucur ilçesi çıkışında kullandığı minibüsün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu düğün konvoyundaki damat, annesi ve amcasının ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen Kadir Yücegöğ, hastaneden taburcu olmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Yücegöğ, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği Yücegöğ, tutuklandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, aralarında hayati tehlikeleri bulunan Cesim ve Hüseyin Çarboğa'nın da olduğu 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa'nın cenazeleri, hastane morgundan alınarak cenaze araçlarıyla Bursa'ya gönderildi.

Bu arada, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan ve Kırşehir'de mola veren düğün konvoyundaki iki araca çarpmış, kazada yaralanan 9 kişiden damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Mucur trafik kazası

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