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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Farklı adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Örgüt adına faaliyet sürdürdükleri ve örgüte elaman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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6 şüpheli DEAŞ Kırşehir

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