Kırşehir'de DEAŞ operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Örgüt adına faaliyet sürdürdükleri ve örgüte elaman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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