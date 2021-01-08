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  4. Kırşehir’de, DEAŞ operasyonu 24 gözaltı

Kırşehir’de, DEAŞ operasyonu 24 gözaltı

08.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir’de polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adli mercilere sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişiyi ise yakalama çalışması sürüyor. Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara da el konuldu.

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