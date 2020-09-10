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  4. Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı

Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden H.B., H.A., H.A. ve I.M, ’örgüt üyesi, olmak, örgüte propaganda yapmak ve adam kazandırmak’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Adliye önünde bekleyen sanık yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı

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