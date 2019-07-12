Kırşehir'de deprem ve afet tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 26 birimin katılımıyla deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce planlanan ve 26 kurumdan ekiplerin katıldığı Kervansaray Mahallesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği 5,7 büyüklüğünde yaşanan deprem nedeniyle yıkılan ve hasar oluşan binalarda yangın çıktı.

Temsili olarak, hasarlı binada mahsur kalanların olduğu, can ve mal kaybının yaşandığı ancak sayının henüz belirlenemediği bildirildi. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezince, olay AFAD Başkanlığına bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, 26 birimdeki tüm hizmet gruplarını müdahale için olay yerine sevk etti. Deprem sonrasında arama kurtarma ekiplerince binadan ve enkaz altından kurtulan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, doğalgaz ekibi bölgeye gaz akışını kesti. Polis ve jandarma, bina etrafında güvenlik tedbiri alarak arama kurtarma yapan ekiplere yardımcı oldu.

Farklı hizmet gruplarındaki kurum temsilcilerinin her biri kendi sorumluluk alanıyla ilgili çalışmaları titizlikle tamamladı.