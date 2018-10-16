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Kırşehir'de dolandırdı, Aksaray'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran Yakup A.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- KIRŞEHİR'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran Yakup A. (26), Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişinin tedirgin davranışlarından şüphelindi. Durdurulan Yakup A.'nın kimlik bilgisi ile ilgili araştırma yapan polis, Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı şebekesinin kuryesi olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Yakup A.'nın Kırşehir'de bir kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandırdığı ve olayın ardından Aksaray'a geldiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Yakup A.'nın yapılan üst aramasında dolandırdığı kişiden aldığı 66 bin 360 lira, çorabına gizlediği 9 bin 500 euro ile 2 adet cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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