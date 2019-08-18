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Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de bu sabaha doğru etkili olan yağmur ve dolu sonrası caddeler göle döndü, bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü.

Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de bu sabaha doğru etkili olan yağmur ve dolu sonrası caddeler göle döndü, bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü.
Kırşehir'de sabaha doğru başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerini yağmura bıraktı. Yağış dolayısıyla kentteki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerini su bastı. Kervansaray Mahallesi'nde ise yağış dolayısıyla bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Kırşehir Belediyesi ekipleri de kentte temizlik çalışması başlattı. Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken suların çekilmesini sağladı.

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Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili olduKırşehir'de dolu ve yağmur etkili olduKırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu

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