KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir'de de kadınların eliyle bahar olacak." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığının kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlediği "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliğinde konuşan Gökçen, başta Amerika'da katledilen işçi kadınlar olmak üzere öldürülen, şiddet ve baskılara maruz kalan kadınları anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen salonda toplanan kadınların oluşturduğu tabloyu ve direnci görünce daha da umutlandıklarını belirten Gökçen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yerel seçim sürecine değinen Gökçen, günlük hayatta sürekli işsizlik problemi ve ekonomik sorunlarla karşı karşı kalındığını, ancak "beka" konusu üzerinden kendilerinin kötü gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Gökçen, "Hepimizin yaşadığı ortak sorunlar var. Özellikle ekonomik kriz. Ekonomik kriz arttığından beri, ortaya çıktığından beri bu krizin yükünü halkımız çekiyor. Siyasetçiler çekmiyor. Sarayda yaşayanlar çekmiyor. Halkımızda da kadınlar bu yükü çekiyor. Kadınlar pazara gittiğinde krizin yükünü daha fazla çekiyor. Kadınlar, ev ekonomisini yürütmeye çalışırken bunun sorunlarını yaşıyor." diye konuştu.