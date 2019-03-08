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Kırşehir'de "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir'de de kadınların eliyle bahar olacak"

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir'de de kadınların eliyle bahar olacak." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığının kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlediği "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliğinde konuşan Gökçen, başta Amerika'da katledilen işçi kadınlar olmak üzere öldürülen, şiddet ve baskılara maruz kalan kadınları anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen salonda toplanan kadınların oluşturduğu tabloyu ve direnci görünce daha da umutlandıklarını belirten Gökçen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yerel seçim sürecine değinen Gökçen, günlük hayatta sürekli işsizlik problemi ve ekonomik sorunlarla karşı karşı kalındığını, ancak "beka" konusu üzerinden kendilerinin kötü gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Gökçen, "Hepimizin yaşadığı ortak sorunlar var. Özellikle ekonomik kriz. Ekonomik kriz arttığından beri, ortaya çıktığından beri bu krizin yükünü halkımız çekiyor. Siyasetçiler çekmiyor. Sarayda yaşayanlar çekmiyor. Halkımızda da kadınlar bu yükü çekiyor. Kadınlar pazara gittiğinde krizin yükünü daha fazla çekiyor. Kadınlar, ev ekonomisini yürütmeye çalışırken bunun sorunlarını yaşıyor." diye konuştu.

Kadınların önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Gökçen, şunları kaydetti:

"Birinci seçenek, kadınların öldürülmeye devam ettiği, sokaklarda kadınların şiddete uğradığı, kadınların işsiz kaldığı kentler. Diğer seçeneğimiz de kadınlarımızın yaşadığı, özgürleştiği, çalıştığı ve emeğinin karşılığını aldığı kentler. Burada Belediye Başkan adayımız Selahattin Ekicioğlu'ya teşekkür ediyorum. Kadın dostu bir kent yaratacağını söylüyor Kırşehir'de. Kadınlarımız, belediye başkanı adayını gördüklerindeki heyecanlarını bize de hissettirdiler. Biz de çok mutlu olduk. İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir'de de kadınların eliyle bahar olacak."

Toplantıya, CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, ilçe belediye başkan adayları, kadınlar ve partililer katıldı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Kırşehir

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