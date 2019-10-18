HABER

Kırşehir'de "Durakta Matematik Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Mucur Şehit Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına asılan karikatür ve resimlerde eğlenceli sorular yer alıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir ortaokul tarafından matematiğin sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Mucur Şehit Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına asılan karikatür ve resimlerde eğlenceli sorular yer alıyor.

Ankara Caddesi'ndeki otobüs durağındaki proje tanıtım toplantısına katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin eğitimde dereceleri olduğunu hatırlattı.

Kırşehir'in özellikle de matematikte başarılı olduğunu dile getiren Ekicioğlu, "Tabii ki matematikle alakalı bu tür çalışmaların da bu başarıya çok ciddi katkısı olacaktır, matematiğe olan ilgiyi artıracaktır. Biz de yerel yönetimler olarak her zaman destek olacağız." dedi.

Proje koordinatörü ve matematik öğretmeni Aysun Çetiner ise Mucur Şehit Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu öğrencileriyle birlikte projeyi büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin uluslararası bir çalışma olduğunu, Türkiye'deki bazı illerin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan gibi ülkelerde de uygulandığını ifade eden Çetiner, "Projemizin amacı öğrencilerin ve vatandaşların matematiğe olan ilgisini arttırmak, farkındalık oluşturmaktır. Biliyorsunuz ülkemizde en çok korkulan derslerden biri matematik dersidir. Renkli afişler ve çizimler hazırladık. Öğrencilerimizle beraber duraklara astık ve vatandaşların dikkatini çekiyoruz. 25 öğrenci ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Proje ile hedefimiz 7'den 70'e tüm vatandaşların matematiğe ilgisinin artmasıdır." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Çiğdem Konar da insanların otobüs, minibüs beklerken boş vakit geçirmeleri yerine astıkları karikatürler ve resimlerle okumalarını ve eğlenmelerini istediklerini dile getirdi.

Duraklara asılan resim ve karikatürlerde, dört işlem, pratik zeka soruları, kolay hesaplamalar, geometrik şekiller ve matematikte sık sorulan problemler eğlenceli olarak gösteriliyor.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
"Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın""Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın"
Diplomatik zafere dualı destekDiplomatik zafere dualı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Durakta Matematik Öğreniyorum Kırşehir Mucur Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Örgütün kritik isimleri yakalandı

Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Dikili'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay’a son veda!

Ukraynalı turist havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

Havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.